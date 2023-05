Weerbericht: Zon en bewolking wisselen elkaar af

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Tussen de wolken door zal de zon vandaag regelmatig te zien zijn. Het wordt gemiddeld zo'n 12 graden.

Na een nacht met lichte regen en wind klaart het in de ochtend op. Eerst is er veel bewolking, maar het blijft droog. Vanuit het noorden breekt langzaam de zon door.

In de middag blijft het grotendeels droog. Zonneschijn en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 9 graden in het Waddengebied tot zo'n 15 graden in het zuiden van het land.