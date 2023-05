Station Groningen tijdelijk ontruimd om persoon in torenkraan

Het station van Groningen is maandagavond enige tijd ontruimd geweest vanwege een persoon die in een torenkraan was geklommen. Brandweer en politie waren ter plaatse en het treinverkeer werd platgelegd.

De man klom maandagavond in de torenkraan achter het station. Hij droeg een zwarte capuchon en hield zich volgens RTV Noord "heel rustig op bij de cabine van de kraanmachinist".

Onder meer de brandweer en politie kwamen ter plaatse. De omgeving van het station werd volledig afgezet.

De man is uiteindelijk naar beneden gehaald door speciale politiemedewerkers. Daar is hij aangehouden.

Door de situatie op het station lag het treinverkeer ook enkele uren stil. Volgens de NS rijden de treinen rond 22.30 uur weer volgens de dienstregeling.