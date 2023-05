Station Groningen ontruimd en treinverkeer stilgelegd om persoon in torenkraan

Het station van Groningen is maandagavond ontruimd vanwege een persoon die in een torenkraan is geklommen. Daardoor is een gevaarlijke situatie ontstaan, meldt de politie. Door de inzet van de hulpdiensten is er geen treinverkeer van en naar Groningen mogelijk.

Het is nog niet duidelijk waarom de man in de torenkraan achter het station is geklommen. RTV Noord meldt dat de man een zwarte capuchon draagt en zich "heel rustig ophoudt bij de cabine van de kraanmachinist".

Onder meer de brandweer en politie zijn ter plaatse. De politie heeft de omgeving van het station volledig afgezet. Speciale politiemedewerkers zijn ter plaatste om te proberen de man uit de kraan te krijgen.

"We hebben specialisten opgeroepen die getraind zijn om op hoogte te werken. Die proberen contact te krijgen met de persoon", zegt een woordvoerder van de politie.