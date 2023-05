Sekswerkers werden in jaar tijd 15.000 keer gewaarschuwd voor gevaarlijke klant

In het eerste jaar na de lancering van het meldingssysteem Ugly Mugs zijn sekswerkers meer dan 15.000 keer gewaarschuwd voor gevaarlijke klanten. Dat bewijst volgens Soa Aids Nederland dat het platform hard nodig is. "Maar het is natuurlijk bizar om van een succes te spreken."

Via Ugly Mugs kunnen sekswerkers sinds april vorig jaar een melding maken als ze slachtoffer zijn geworden van bijvoorbeeld (seksueel) geweld, diefstal of stalking door een klant.

Het platform kan vervolgens alle aangesloten sekswerkers waarschuwen, door (deels afgeschermde) contactgegevens te delen of uiterlijke kenmerken van deze klant te beschrijven.

De inmiddels 277 aangesloten sekswerkers meldden in het afgelopen jaar 112 incidenten. Een paar van die meldingen gingen over dezelfde klant. In de helft van alle gevallen werd gewaarschuwd voor een klant die weigerde te betalen of een sekswerker bedreigde. Een derde van de meldingen ging over seksueel en fysiek geweld.

Op basis van die meldingen werden uiteindelijk 15.122 waarschuwingen naar andere leden gestuurd. "Het is natuurlijk bizar om van een succes te spreken, maar we zijn blij dat we veel sekswerkers kunnen helpen veiliger te werken", zegt Iris de Munnik, casemanager bij Ugly Mugs.

Soa Aids Nederland wil betere samenwerking met politie

Soa Aids Nederland zegt met het platform in te spelen op een behoefte onder sekswerkers. Zij durven na een ervaring met een gewelddadige klant namelijk niet altijd naar de politie te stappen.

De organisatie zei daarom eind vorig jaar dat ze de samenwerking met de politie wilde verbeteren. "Hier werken we nog steeds aan", zegt casemanager Yvette Luhrs. Er wordt al gesproken met meerdere teams, maar de contacten zijn nog niet landelijk dekkend. "We zijn altijd op zoek naar meer 'gewone agenten' met wie we korte lijntjes kunnen hebben voor wanneer we sekswerkers willen ondersteunen."

Soa Aids Nederland vreest dat sekswerkers straks nog meer te maken krijgen met dit soort geweld als de Wet regulering sekswerk (Wrs) wordt aangenomen. Met die wet, die nu nog op de plank ligt, wordt het voor sekswerkers verplicht om zich bij de gemeente te registreren.

Met de wet wil het kabinet sekswerk reguleren, maar organisaties vrezen dat juist meer sekswerkers zonder vergunning gaan werken. En dan durven sekswerkers al helemaal geen aangifte te doen bij de politie.