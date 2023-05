Wisselvallig weer heeft ook voordelen: de pollen houden zich nog gedeisd

Het wisselvallige en vooral koude weer waar we ook in mei nog mee te maken gaan krijgen, heeft niet alleen maar nadelen. De door veel mensen verfoeide pollen houden zich de komende tijd rustig. Het hooikoortsseizoen komt pas echt op gang bij warm weer, en dat laat voorlopig nog op zich wachten.

Afgelopen april was de natste sinds 1998. En in mei wordt het voorlopig niet veel beter, met lage temperaturen en veel kans op regen. Maar daardoor houden de pollen zich wel nog even gedeisd. Normaal is mei de start van het hoogseizoen voor pollen.

"Het pollenseizoen begon een tikkeltje later dan we de afgelopen jaren gewend waren", zegt meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza. "De boompollen hebben we wel al grotendeels al gehad, het gaat nu meer om graspollen. Maar dat is bij neerslag minder heftig."

"Pollen hebben eerst buien en daarna warm weer nodig om echt op gang te komen. Met dat eerste zit het wel goed, maar de warmte laat op zich wachten. Daardoor staan de planten nog niet volop in bloei en verspreiden ze dus nog niet zoveel pollen."

De komende tijd blijven we in Nederland te maken krijgen met een luchtstroom vanuit het noordwesten. Dat zorgt ook voor minder pollen, legt Klaassen uit. "Voorlopig komt de stroming vanaf de Noordzee. Daar zijn geen pollen, dus die kan de stroom ook niet meenemen. Als de luchtstroom draait, krijgen we naast onze eigen pollen ook een aanvoer van pollen uit Duitsland, België en Frankrijk. Maar dat komt voorlopig nog niet op gang."

Vooral in het noorden kunnen mensen met hooikoorts voorlopig opgelucht en zonder al te veel problemen ademhalen. In het zuiden van het land wordt het gemiddeld warmer en worden pollen sneller een probleem.

