Oorzaak massale vechtpartij in Maastrichtse groeve ligt in relationele sfeer

De oorzaak van de massale vechtpartij zaterdagavond in een oude kalksteengroeve in Maastricht ligt in de relationele sfeer. Bij de vechtpartij raakten vijf mensen gewond. De politie hield vier mensen aan, van wie er drie inmiddels weer vrij zijn gekomen. Een achttienjarige Maastrichtenaar zit nog vast.

Volgens de politie hadden twee groepen zaterdagmiddag afgesproken in de ENCI-groeve om daar met elkaar te gaan vechten. Het ging om een groep van tussen de 20 en 25 mensen, die het met elkaar aan de stok hadden. Wat er precies in de relationele sfeer speelde, is volgens de politie nog niet duidelijk.

Vijf mensen werden met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. De politie pakte drie mannen van achttien, negentien en twintig jaar uit Maastricht en een zeventienjarige man uit Breda op. De laatste werd opgepakt wegens het beledigen van de politie en de eerste drie wegens openlijke geweldpleging en poging tot doodslag. Alleen de achttienjarige man zit nog vast.

Hulpdiensten sloegen groot alarm toen rond 19.00 uur een melding binnenkwam. Politie en de marechaussee gingen met meer dan tien patrouillewagens naar de groeve. Ook kwamen meerdere ambulances en een traumahelikopter.