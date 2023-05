Bijna 180.000 appende of bellende bestuurders kregen vorig jaar een boete

Bijna 180.000 bestuurders hebben vorig jaar een bekeuring gekregen omdat zij tijdens het rijden hun telefoon gebruikten. Dat is een forse stijging ten opzichte van 2021, toen dat er zo'n 140.000 waren.

Je mag je telefoon niet gebruiken als je bestuurder bent, of je nou in de auto, op de scooter of op de fiets zit, meldt de politie. Onder meer door WhatsApp-berichten raak je afgeleid en dat leidt regelmatig tot verkeersongelukken.

Automobilisten die hun telefoon gebruiken, riskeren een boete van 380 euro. Als fietser kost zo'n bekeuring 150 euro.

De stijging van het aantal boetes is vooral te wijten aan de toename van het gebruik van de zogenoemde MONOcam. Dat is een camera die vanaf een viaduct automatisch bestuurders kan bekeuren die hun telefoon in hun hand hebben.

Daarnaast controleert de politie met onopvallende touringcars op de weg. Vanuit de cabines kun je goed zien of iemand belt of appt in een auto, maar ook in vrachtwagens. Als je wordt betrapt, word je aan de kant gezet door een agent.