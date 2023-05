Verwarde schutter door politie neergeschoten en opgepakt in Wijk bij Duurstede

De politie heeft zondagavond in het Utrechtse Wijk bij Duurstede een verwarde schutter neergeschoten. De man, die eerst op de agenten had geschoten, is daarbij gewond geraakt. Hij is aangehouden en ligt nu in het ziekenhuis.

De politie ontving rond 21.00 uur een melding over een conflict in een woning aan de Badorfstraat in Wijk bij Duurstede. Ter plaatse troffen agenten een verwarde man aan.

Hij bedreigde de agenten met een wapen en nam ze onder vuur. Daarop werd de verdachte door de politie neergeschoten en onder controle gebracht. De woning is uitgebreid onderzocht.