Alweer vijftigste explosie in Rotterdam: coffeeshop mogelijk opnieuw doelwit

Op de Witte de Withstraat in Rotterdam is in de nacht van zondag op maandag een explosief afgegaan bij een coffeeshop. Niemand raakte gewond.

Het explosief ontplofte rond 4.30 uur en heeft flinke schade veroorzaakt. De politie heeft de straat afgesloten voor onderzoek en is in de omgeving op zoek naar de dader(s).

De coffeeshop was vermoedelijk al eerder doelwit. Op foto's is te zien dat het waarschijnlijk om het pand gaat waar op 13 april al eens een brandbom was neergelegd. Die ging toen niet af. Of het daadwerkelijk hetzelfde pand is, kon de politie niet zeggen.

Het incident is de volgende in een hele reeks explosies in de havenstad. Dit jaar telt tot nu toe vijftig ontploffingen bij woningen en bedrijfspanden in Rotterdam. Dat is er al één meer dan in heel 2022.

De Rotterdamse gemeente en de politie kondigden zondag aan dat de beveiliging en het toezicht worden opgeschroefd op plaatsen die de afgelopen tijd zijn geteisterd door explosies. Nu werd toch weer een andere straat slachtoffer.

Toezicht en beveiliging opgeschroefd

Op de Crooswijkseweg in Rotterdam-Noord waren afgelopen week vier ontploffingen, de recentste in de nacht van zaterdag op zondag.

Ook in de Van Speykstraat ging het in de afgelopen dagen verschillende keren mis. Daar vond niet alleen een ontploffing plaats, maar er waren ook beschietingen. Het is niet duidelijk of er verband is tussen de incidenten in de verschillende wijken.

Zondag werd een 26-jarige Amsterdammer opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij deze incidenten. Eerder werden al vier andere verdachten aangehouden.