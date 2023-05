Weerbericht: Mei start met zon en warmte met hier en daar kans op regen

Het wordt vandaag zonnig met een aangename temperatuur van maximaal 19 graden. In delen van het land is er vanaf de middag kans op wat regen.

In de middag blijft de zon nog schijnen, maar neemt de bewolking toe. In het westen valt af en toe wat regen. Ook in het zuidoosten van het land kan een bui vallen en is er plaatselijk kans op onweer. Het wordt 13 tot 19 graden.