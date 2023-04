Opnieuw aanhouding verricht in onderzoek naar explosies in Rotterdam

De politie heeft naar aanleiding van de recente explosies en beschietingen in de Van Speykstraat en Crooswijkseweg in Rotterdam een nieuwe aanhouding verricht. Het gaat om een 26-jarige Amsterdammer. Hij is zondagmiddag aangehouden en zijn rol wordt onderzocht.

Op de Crooswijkseweg waren vorige week meerdere ontploffingen. Dat begon afgelopen maandag, toen ruim twintig mensen hun huizen moesten verlaten vanwege een explosie in een portiek van een wooncomplex.

Dinsdag vond een eind verderop in de (lange) straat opnieuw een explosie plaats, weer in een wooncomplex. Ook in de nacht van zaterdag op zondag was het daar weer raak. De gevel van een toko werd fors beschadigd door een explosie met een brandbom.

Ook op andere plekken in de stad was het de laatste tijd onrustig, zoals in de Van Speykstraat en op de Strevelsweg. In de nacht van maandag op dinsdag vond in de Van Speykstraat een ontploffing plaats, en de nacht daarop werd een pand in de straat beschoten.

In de nacht van woensdag op donderdag werden twee jongens van veertien en vijftien op heterdaad betrapt. Ze probeerden een brandbom te plaatsen bij een portiek in de straat. Op de Strevelsweg vond vrijdagmorgen een ontploffing bij een toko plaats.

Meerdere mensen opgepakt

Er zijn inmiddels meerdere mensen voor de incidenten van afgelopen week opgepakt. Het gaat om onder anderen de twee jongens van veertien en vijftien. Een politiewoordvoerder zegt dat zij uitvoerders waren en dus niet het brein achter de aanslag.

Woensdagavond werd een 32-jarige man aangehouden in verband met de explosies. Zondag werd bekend dat een 21-jarige man is aangehouden vanwege de ontploffing op de Strevelsweg.