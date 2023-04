Dit weten we tot nu toe over de onrust en explosies in Rotterdam

Rotterdam wordt de laatste tijd opgeschrikt door een serie explosies. Dit jaar vonden er al bijna vijftig incidenten plaats, evenveel als in heel 2022. Dit is op dit moment bekend over de onrust in de havenstad.

Op de Crooswijkseweg in Rotterdam-Noord was het deze week het onrustigst. Dat begon afgelopen maandag, toen ruim twintig mensen hun huizen moesten verlaten vanwege een explosie in een portiek van een wooncomplex. Dinsdag vond een eind verderop in de (lange) straat opnieuw een explosie plaats, weer in een wooncomplex.

Zaterdag werd voor een winkel in de straat een explosie voorkomen. Een buurtbewoner zag iemand bezig, schreef Rijnmond. In de nacht van zaterdag op zondag was het alsnog raak. De gevel van de toko werd fors beschadigd door een explosie met een brandbom.

Ook op andere plekken was het de laatste tijd onrustig, zoals in de Van Speykstraat (zo'n 5 kilometer verderop) en op de Strevelsweg (6 kilometer verderop). In de nacht van maandag op dinsdag vond in de Van Speykstraat een ontploffing plaats, en de nacht daarop werd een pand in de straat beschoten.

In de nacht van woensdag op donderdag werden twee jongens van veertien en vijftien op heterdaad betrapt. Ze probeerden een brandbom te plaatsen bij een portiek in de straat.

Op de Strevelsweg vond vrijdagmorgen een ontploffing bij een toko plaats.

De beveiliging en het toezicht van verschillende getroffen plekken zondag opgeschroefd. Eerder waren er al andere nieuwe veiligheidsmaatregelen genomen.

De drie onrustige plekken in Rotterdam

Voor de incidenten van afgelopen week zijn tot nu toe verschillende mensen opgepakt. Het gaat onder anderen om de twee jongens van veertien en vijftien. Zij waren 'uitvoerders', dus niet het brein achter de aanslag, aldus een politiewoordvoerder.

Woensdagavond werd een 32-jarige man aangehouden in verband met de explosies. En zondag werd bekend dat een 21-jarige man is aangehouden vanwege de ontploffing op de Strevelsweg.

Dit alles is niet bepaald nieuw: het aantal incidenten met ontploffingen in Rotterdam is de afgelopen jaren steeds verder toegenomen. In 2021 waren het er 12, vorig jaar 49. De politie kan niet zeggen of ze al een of meerdere opdrachtgevers op het spoor is. Wel dat ze bij dit soort zaken in het algemeen vaak een crimineel conflict over drugshandel vermoedt.

Via de Rotterdamse haven komen veel drugs Nederland binnen. "Bij explosies en beschietingen van woningen gaat het bijna altijd om een drugshandelconflict", aldus een woordvoerder. Veel incidenten hebben met elkaar te maken. "Het is dan meestal bedoeld als bedreiging of intimidatie. Bijvoorbeeld eerst bij het doelwit zelf, en daarna bij diens moeder, broer of vriendin."

De incidenten zijn niet bedoeld om mensen te verwonden of te doden, denkt de politie. "Al is het een wonder dat dat nog niet gebeurd is, gezien de grote schade."

Naast een onderzoek per incident is er ook een breder politieteam dat zich verdiept in excessief geweld. De politie wil weinig kwijt over deze onderzoeken, behalve dat er "vorderingen" en "aanknopingspunten" zijn.

Het is doorgaans lastig om te achterhalen wie de opdrachtgevers zijn, doordat de uitvoerders van de onderzoeken zelf ook weinig weten. "Als ze dan worden opgepakt, kunnen ze weinig kwijt en zich ook niet verspreken", aldus de zegsvrouw. "En af en toe willen de doelwitten ook niet het achterste van hun tong laten zien. Dan worden zij ook onderwerk van ons onderzoek."

Zolang de cocaïne de haven van Rotterdam blijft binnenstromen, zullen de problemen met aanslagen blijven, zei recherchechef Wouter van Osnabrugge eerder tegen NU.nl. Jonge mensen zijn vaak bereid een aanslag te plegen voor zo'n 1.000 euro, wat voor hun opdrachtgevers een schijntje is.