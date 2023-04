Weekweerbericht: April was koud en eerste week van mei wordt niet veel beter

April was veel kouder dan normaal en de eerste week van mei wordt niet beter, meldt Weerplaza . Na het weekend daalt de temperatuur snel en de kans op regen tijdens Bevrijdingsdag is groot.

Dit weekend was het op veel plaatsen nog aangenaam met temperaturen tussen de 13 en 17 graden en volop zon. Maandag loopt de temperatuur nog iets op. In de middag is het dan aan zee zo'n 14 graden. Landinwaarts wordt het 17 tot 19 graden.

Wel is er maandag meer bewolking. Verder kan het in de loop van de middag in het oosten gaan onweren.

Vanaf dinsdag wordt het snel kouder vanwege koele lucht die vanaf de Noordzee richting ons land komt. Het wordt dan 11 tot 12 graden. Woensdag verandert er weinig en blijft het koud. Dinsdag en woensdag blijven wel droog en zonnig.

Woensdagavond warmer maar ook wisselvalliger

Later op woensdag loopt de temperatuur weer op vanwege een hogedrukgebied waarvan de gordel over de Noordzee, Duitsland en Polen komt te liggen. Maar dat brengt ook wisselvallig weer met zich mee.

Donderdag wordt het 13 tot 18 graden. Het blijft overwegend droog, maar er is veel bewolking. Tijdens de Nationale Dodenherdenking om 20.00 uur is het best fris, dus is het handig om een jas aan te doen.