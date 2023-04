Opnieuw explosie in Rotterdam: 'Geld voor Koningsdag kon beter naar beveiliging'

Voor de derde keer deze week was er een ontploffing op de Crooswijkseweg in Rotterdam. Ook werd er deze week een verdacht voorwerp in de straat gevonden. De angst onder bewoners neemt toe en ze hopen dat de politie kan ingrijpen. "De klap was enorm."

Voor Toko Arti zijn grote houten planken gespijkerd. Het glas dat een paar uur eerder in het rond is gevlogen, is opgeruimd. De brandlucht die voor het pand hangt, verraadt de explosies die er afgelopen nacht zijn geweest.

Mensen die in de verschillende winkeltjes in de straat boodschappen doen, kijken naar Toko Arti en praten er met elkaar over. Sommigen staan stil. Ze zien dat er in de glazen luifel van het pand barsten zitten. Een lamp bungelt wat aan een draad.

"Boem, boem, boem. Het was keihard man", zegt Henk, die iets verderop woont. "Ik was nog wakker en heb gelijk de politie gebeld. Die waren er heel snel."

"Het valt nog mee", zegt hij als hij de schade aan Toko Arti bekijkt. "Want de klap was enorm." Terwijl hij zijn verhaal doet rijdt er twee keer een politiebusje door de straat.

Meerdere explosies in Rotterdam De explosie van afgelopen nacht was de derde op de Crooswijkseweg in een week tijd.

Voor de toko waar afgelopen nacht een ontploffing was, vond een voorbijganger zaterdag een verdacht voorwerp.

Ook elders in de stad waren afgelopen week ontploffingen.

In de havenstad waren dit jaar al bijna net zoveel ontploffingen bij woningen en bedrijven als heel vorig jaar: 49.

'We zijn echt bang, vooral mijn dochter'

De politie tast nog in het duister over wie erachter zit, al is het goed mogelijk dat de gebeurtenissen op de Crooswijkseweg met elkaar te maken hebben.

Boven Toko Arti bevinden zich meerdere woningen. Een van de bewoners zegt dat ze wakker schrok van de klappen. "We zijn echt bang, vooral mijn dochter. Zij vindt het echt lastig."

Ze kijkt - op z'n zachtst gezegd - niet uit naar komende nacht. "We kunnen niet verhuizen, maar ik vind het wel spannend om thuis te zijn."

Gemeente schroeft toezicht in wijk op

Iets verderop spreekt een vrouw ook haar angst uit. "Ik ben 83, dus als het mijn tijd is, ga ik toch wel", zegt ze in onvervalst Rotterdams. "Maar ik vind het niet prettig."

De bewoner heeft wel een idee over wat er moet gebeuren. "Ze hadden die 4 miljoen euro voor de koning beter in de beveiliging hier kunnen steken", zegt ze. De vrouw verwijst ermee naar de kosten voor de komst van de koning op Koningsdag naar Rotterdam.

Ook Henk vindt dat de beveiliging moet worden opgeschroefd. "Kijk, daar en daar hangen camera's", legt hij wijzend uit. "Hebben ze daarachter zitten slapen joh?"

Inmiddels heeft Rotterdam bekendgemaakt het toezicht in de wijk te verhogen. Op welke manier wil de gemeente niet zeggen.

Woensdagmiddag houden de gemeente en de politie een bijeenkomst waar buurtbewoners hun verhaal kunnen doen. Ook vragen ze of mensen iets opvallends hebben gezien en is er het verzoek videobeelden te delen met de politie.

"Mensen worden bang. Ik denk dat er een hoop mensen hier weg willen", zegt Henk tot slot. "Ik loop hier 's nachts wel eens met de hond, maar dat ga ik niet meer doen. Ik laat de hond wel ergens anders uit."