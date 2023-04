We hebben de natste april sinds 1998 achter de rug, mei nog onzeker

Het wil nog altijd niet echt lukken met het lenteweer. Hoge temperaturen lijken voorlopig uitgesloten en ook in mei maken we kans op buien. Dat terwijl afgelopen maand de natste april was in 25 jaar tijd.

Dit jaar is het tot nu toe alleen regionaal tot een warme dag gekomen. Het grootste deel van het land wacht nog op de eerste officiële warme dag van het jaar. Daarvoor moet het meer dan 20 graden worden in De Bilt.

De kans daarop is volgens computermodellen de komende weken erg klein. Daarbij neemt halverwege mei de kans op buien ook weer toe. Voor veel mensen geen prettig vooruitzicht, zeker niet met de afgelopen weken nog in het achterhoofd.

In april viel er gemiddeld over het land 80 millimeter regen. Dat is bijna dubbel zoveel als de 41 millimeter regen die normaal in april valt. Ook was het ruim een graad kouder dan tussen 1991 en 2020. Het maakt van april de natste maand sinds 1998. Volgens Weerplaza is dat het gevolg van domme pech.

"We hadden vaak te maken met een zuidwestelijke stroming, die regelmatig regengebieden met zich meebracht", legt Weerplaza uit. "Ook was er van tijd tot tijd noordenwind die voor veel buien zorgde. Daarbij zijn wij de afgelopen jaren verwend met mooie en zonnige voorjaren. Dat maakt de beleving voor veel mensen anders."

Geen sprake van watertekorten

Weerplaza noemt het juist goed dat er zoveel regen valt. "Vorig jaar hadden we juist een erg droge en warme zomer. Dat terwijl het voorjaar toen ook al droog was." Die droogte is slecht voor de natuur en zorgt met lage grondwaterstanden voor allerlei problemen.