Politie heeft nog geen idee wie achter explosies Rotterdam zit: 'Wisten we het maar'

De politie heeft nog geen enkel idee wie achter de recente golf van explosies in Rotterdam zit. Afgelopen nacht werd op de Crooswijkseweg de gevel van een toko verwoest door een brandbom. "Wisten we het maar", zegt een woordvoerder van de politie Rotterdam zondag tegen NU.nl.

Dit jaar vonden al 49 explosies plaats in de havenstad. Alleen op de Crooswijkseweg was het deze week al drie keer raak.

Maandag en dinsdag vonden er explosies plaats en zaterdag vond een voorbijganger een verdacht voorwerp voor een toko. Zondag rond 2.30 uur werd de gevel van dezelfde toko verwoest.

Naast de explosies op de Crooswijkseweg was het ook raak in onder meer de Van Speykstraat, zo'n 5 kilometer noordelijker. Ook daar vond deze week een explosie plaats en werd een pand beschoten. Verder ging een bom af op de Strevelsweg, 6 kilometer ten zuiden van de Crooswijkseweg.

Tot nu toe vooral jonge verdachten in het vizier

De politie weet nog niet wie achter de onrust op de Crooswijkseweg zit. Over het motief achter de andere recente explosies tast de politie ook nog in het duister, vertelt de woordvoerder.

"Omdat het meerdere keren raak was in dezelfde straat, gaan we er voor nu wel van uit dat de incidenten met elkaar te maken hebben", zegt ze over de ontploffingen op de Crooswijkseweg.

De politie denkt dat alle onrust in de stad te maken heeft met drugshandel. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met de incidenten, net als een 21-jarige man en twee jongens van veertien en vijftien jaar. De politie vermoedt dat de tieners in opdracht handelden, dus niet zelf het initiatief hebben genomen.

Afgelopen nacht zagen buurtbewoners een jonge man wegrennen na de explosie op de Crooswijkseweg. Volgens de woordvoerder rende hij weg via de Boezemsingel. De recherche is bezig met onderzoek.

'We zijn niet 24 uur per dag aanwezig'

De politie kan niet zeggen waarom het deze week tot drie keer toe kon misgaan op de Crooswijkseweg en één keer bijna misging. "We rijden er extra rond, maar we zijn er niet 24 uur per dag aanwezig. Bovendien is het een lange straat en vinden de explosies midden in de nacht plaats. Maar dat is natuurlijk geen excuus."

De woordvoerder kan niet zeggen of de ontploffing van afgelopen nacht reden is om vanaf nu wél 24 uur per dag aanwezig te zijn in de straat.