Opnieuw explosie in onrustige Rotterdamse straat

Op de Crooswijkseweg in Rotterdam is vannacht rond 2.30 uur een explosief afgegaan bij het pand van een toko. Er raakte niemand gewond. Het is het vierde incident in de straat deze week.

Gisteren werd door een voorbijganger een verdacht voorwerp voor een toko in de straat gevonden. Het is onduidelijk of het om dezelfde toko gaat.

Het is al langere tijd onrustig in Rotterdam. Aan de Crooswijkseweg vond dinsdag voor de tweede nacht op rij een explosie plaats.

Ook op andere plekken in Rotterdam vonden incidenten plaats. in de Van Speykstraat ging deze week een explosief af en een pand werd beschoten.

Er zijn inmiddels een aantal aanhoudingen verricht. Twee jongens werden betrapt en aangehouden toen zij vermoedelijk een explosief wilden plaatsen. Woensdagavond werd een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden in verband met de explosies.

De politie doet met een groot team onderzoek naar de incidenten.