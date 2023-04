Opnieuw explosie in onrustige Rotterdamse straat, vierde incident in week

Bij een toko op de Crooswijkseweg in Rotterdam is zondag rond 2.30 uur een explosief afgegaan. Niemand raakte gewond. Het is het vierde incident in de straat deze week.

Mensen in de omgeving van de toko zouden achter elkaar drie explosies hebben gehoord, schrijft Rijnmond. Volgens de omroep is de schade fors en lag de straat vol met glas.

Zaterdag vond een voorbijganger nog een verdacht voorwerp voor dezelfde winkel. Daarnaast vond zowel maandag als dinsdag een explosie plaats op de Crooswijkseweg.

Ook op andere plekken in Rotterdam vonden incidenten plaats. Zo ging in de Van Speykstraat deze week een explosief af en werd er een pand beschoten.

De politie doet met een groot team onderzoek naar de incidenten en heeft inmiddels een aantal aanhoudingen verricht.

Zo zijn in de nacht van woensdag op donderdag twee jongens van veertien en vijftien jaar betrapt en aangehouden toen zij vermoedelijk een explosief wilden plaatsen. Woensdagavond werd een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden in verband met de explosies.