Opnieuw problemen bij aanleg Maasdeltatunnel: afzinken tweede deel mislukt

Opnieuw zijn er problemen opgetreden bij de aanleg van de Maasdeltatunnel op de bodem van de Nieuwe Waterweg bij de Rotterdamse haven. Tijdens het afzinken van een tunneldeel is de kabel die het deel vasthield afgebroken. Daardoor is het tunneldeel tegen de tijdelijke kade aan de kant van Vlaardingen aangekomen.

De tijdelijke kade waar het tunneldeel tegenaan kwam heeft schade opgelopen. Daarom is besloten om de afzinkoperatie af te breken, meldt Rijkswaterstaat. "De komende dagen wordt bepaald hoe en wanneer de operatie wordt voortgezet en of een van de reserveweekenden hiervoor kan worden gebruikt." Het tunneldeel wordt naar een andere locatie gevaren voor onderzoek.

Ondanks de problemen bij het eerste tunneldeel was de verwachting dat de eerste auto's in 2024, volgens planning, door de tunnel zouden kunnen rijden. Nu er opnieuw problemen zijn opgetreden en de werkzaamheden mogelijk vertraging oplopen, is onduidelijk of dat gaat lukken.