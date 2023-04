Politie rukt massaal uit voor steekpartij met zes gewonden in Maastricht

De politie is zaterdagavond massaal uitgerukt voor een steekpartij in de ENCI-groeve in Maastricht. Bij een vechtpartij hebben in totaal zes mensen steekwonden opgelopen. Twee van hen zijn ernstig verwond. De politie heeft nog niemand aangehouden.

Hulpdiensten sloegen groot alarm toen rond 19.00 uur de melding binnenkwam. Politie en de marechaussee waren met meer dan tien patrouillewagens ter plaatse. Ook waren er meerdere ambulances en een traumahelikopter.

De politie controleerde alle aanwezigen op hun identiteitsbewijs. Ook werden auto's doorzocht.

Volgens een woordvoerder van de politie waren er in totaal 20 tot 25 mensen bij de vechtpartij betrokken. Wat de groep in de ENCI-groeve deed en wat er aan de vechtpartij voorafging is nog onduidelijk. Rond 21.00 uur begon de politie met het ondervragen van de groep, die zich op dat moment nog in het natuurgebied bevond.

De politie zoekt mensen die mogelijk beelden hebben gemaakt van wat zich voor de steekpartij afspeelde. "Wellicht hebben wandelaars gezien hoe zich in de loop van de middag een grotere groep verzamelde", zegt de woordvoerder.