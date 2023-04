Politie rukt massaal uit voor steekpartij met meerdere gewonden in Maastricht

De politie is zaterdagavond massaal uitgerukt voor een steekpartij in de ENCI-groeve in Maastricht. Bij een vechtpartij zouden meerdere mensen steekwonden hebben opgelopen.

Hulpdiensten sloegen groot alarm toen rond 19.00 uur de melding binnenkwam. Politie en de marechaussee zijn met meer dan tien patrouillewagens ter plaatse. Ook zijn er meerdere ambulances en is er een traumahelikopter geland.

De politie controleert alle aanwezigen op hun identiteitsbewijs. Ook worden er auto's doorzocht.

Wat de reden voor de vechtpartij is, is nog onbekend. Ook is nog onduidelijk hoeveel mensen er gewond zijn geraakt en wat de ernst van de verwondingen is.