Ook meisje (9) overleden na steekpartij in Etten-Leur, vermoedelijk gezinsdoding

Het meisje dat vrijdagochtend zwaargewond raakte bij een steekpartij in een woning in Etten-Leur, is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden. Haar vader, wiens lichaam buiten de woning lag, is vermoedelijk de dader.

De politie arriveerde vrijdag rond 5.00 uur aan de Leurse Dijk na een melding over een steekpartij. Daar trof ze buiten de woning het lichaam van de 41-jarige man aan. In de woning lagen het zwaargewonde kind en haar gewonde moeder.

Beiden werden naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed het meisje aan haar verwondingen. De vrouw is buiten levensgevaar, meldt de politie zaterdag.

Uit het eerste onderzoek blijkt dat het vermoedelijk de vader is geweest die de twee heeft verwond. Daarna zou hij zichzelf van het leven hebben beroofd. Het gezin was niet bekend bij de hulpinstanties.

Hoewel het om een gezinsdoding lijkt te gaan, onderzoekt de politie ook andere scenario's.