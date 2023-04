Golf van ontploffingen in Rotterdam: dit jaar al bijna evenveel als in heel 2022

In Rotterdam hebben dit jaar al 48 ontploffingen bij woningen en bedrijfspanden plaatsgevonden. Dat zijn er bijna net zo veel als in heel 2022, toen er 49 soortgelijke incidenten waren.

In de nacht van vrijdag op zaterdag was het opnieuw raak. Op de Strevelsweg in de wijk Feijenoord vond even na 4.00 uur een explosie plaats. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Twee mannen gingen er op een scooter vandoor. De politie heeft explosievenverkenners ingeschakeld en doet forensisch onderzoek.

Eerder in de nacht werd een verdacht voorwerp gevonden op de Crooswijkseweg. In die straat in de wijk Crooswijk vonden in de afgelopen week twee explosies plaats. Of het om een explosief gaat, wordt nog onderzocht. Ook in de Van Speykstraat in het Oude Westen ging het in de afgelopen dagen verschillende keren mis. Of er een verband is tussen de incidenten in de verschillende wijken is niet duidelijk.