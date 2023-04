Verdacht voorwerp gevonden in al langer onrustige straat in Rotterdam

Delen via E-mail

De Rotterdamse politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een verdacht voorwerp aangetroffen bij een pand aan de Crooswijkseweg. In die straat vond eerder deze week twee keer een explosie plaats.

Forensisch onderzoek moet uitwijzen of het weer om een explosief of brandbom gaat. Het voorwerp heeft geen schade aangericht en er zijn geen gewonden gevallen.

Het is al langere tijd onrustig in Rotterdam. Aan de Crooswijkseweg in de wijk Crooswijk vond dinsdag voor de tweede nacht op rij een explosie plaats.