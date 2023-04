Weerbericht: Zachte voorjaarsdag met aangename temperaturen en volop zon

Delen via E-mail

Er kan in de ochtend nog wat bewolking voorkomen, maar later komt de zon erdoor en wordt het fraai lenteweer. Het wordt 13 tot 16 graden. Zondag wordt het nog een paar graden warmer.

Met name in het zuiden van het land kan in de ochtend bewolking voorkomen. Boven de grote rivieren schijnt de zon al.