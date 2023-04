Politie Roosendaal gaat controleren op wapens na recente schietincidenten

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De politie gaat op wegen van en naar Roosendaal controleren op wapens, meldt de Noord-Brabantse gemeente vrijdag. Dit is een van de maatregelen na een recente reeks schietincidenten in de stad.

De burgemeester overweegt volgens de gemeente de toegangswegen aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied. De politie mag dan preventief fouilleren en vervoersmiddelen en bagage doorzoeken op wapens. De hoop is op die manier wapens te kunnen onderscheppen.

De lokale driehoek (burgemeester, officier van justitie en politie) kwam afgelopen week bij elkaar voor een spoedoverleg. Burgemeester Han van Midden zegt in een verklaring er alles aan te doen het aantal schietincidenten terug te dringen. Zo komt er een analyse over "wat er wordt uitgevochten in Roosendaal en welke onderlinge relaties er zijn".