Weekendweerbericht: Na regen komt zonneschijn en rustig lenteweer

Vrijdag hebben we nog te maken met grijze wolken en hier en daar wat buien, maar dit weekend komt het lenteweer eindelijk op gang. De temperatuur loopt op, en vergeleken met vorige week wordt het zeker aangenaam.

Zaterdagochtend is het nog even bewolkt. We krijgen dan ook te maken met wat dunne mistflarden, maar daarna is er zonneschijn. Vooral in het noorden en noordwesten van het land wordt het zonnig.

In het zuidoosten kunnen er wolkenvelden voorkomen. Later op zaterdagmiddag vallen er lichte buien, maar op veel plekken blijft het droog. De temperatuur stijgt naar 13 tot 16 graden. Dat is heel normaal voor de laatste dagen van april.

Ook zondag blijft het droog in het hele land. Er is dan nog wel een afwisseling van zon en stapelwolken, maar in de kustgebieden kan het compleet zonnig zijn. Het wordt dan een stukje warmer dan zaterdag. De temperatuur loopt op naar 14 tot 18 graden.

Later op zondagmiddag kan er matige wind zijn, maar dat hoeft een dag vol buitenactiviteiten niet in de weg te staan. Pas helemaal aan het einde van de dag komen er wat sluierwolken.