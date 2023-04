Agent vervolgd voor schieten op tractor met 16-jarige bestuurder

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt de agent die vorig jaar gericht op een tractor heeft geschoten. Het voertuig werd op dat moment bestuurd door een zestienjarige jongen. Justitie verdenkt de agent van poging tot doodslag.

De zaak wordt behandeld door de Blauwe Kamer van de rechtbank Midden-Nederland. Sinds 1 juli vorig jaar behandelt deze afdeling alle zaken waarin een politieambtenaar wordt vervolgd vanwege het gebruik van geweld in functie. Het is nog niet bekend wanneer de zitting zal plaatsvinden.

De agent schoot gericht op de tractor tijdens een boerenprotest in Heerenveen. De kogel kwam terecht in de deurstijl van het voertuig. De bestuurder van de tractor bleef ongedeerd.

De agent dacht dat de bestuurder bij de A32 in Heerenveen op hem in wilde rijden en "voelde zich bedreigd", zegt de politie in een verklaring. De tractorbestuurder werd opgepakt op verdenking van poging tot doodslag, maar later werd geoordeeld dat dit niet terecht was.