Agent vervolgd voor schieten op tractor die door jongen (16) werd bestuurd

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt de agent die vorig jaar gericht op een tractor schoot. Het voertuig werd op dat moment bestuurd door een zestienjarige jongen. Het OM verdenkt de agent van poging tot doodslag.

De agent dacht dat de trekker bij de A32 in Heerenveen op hem in wilde rijden en "voelde zich bedreigd", zegt de politie in een verklaring. De tractorbestuurder werd opgepakt op verdenking van poging tot doodslag, maar later werd geoordeeld dat dit niet terecht was.



"Dit incident heeft een enorme impact gehad, met name op de bestuurder van de trekker en zijn directe omgeving", zegt de politie. "Ook op de betrokken agent en zijn naaste collega's is de impact groot."