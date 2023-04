IND kan geschat aantal asielaanvragen niet aan, gemeenten bezorgd over opvang

Het kabinet verwacht dat dit jaar ruim 70.000 mensen asiel aanvragen in Nederland. Maar het lukt de IND nu al niet om alle aanvragen te verwerken. Ook wordt getwijfeld of er voldoende opvangplekken geregeld kunnen worden.

Het verwachte aantal van 70.000 aanvragen is drie keer zo groot als waar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op is ingericht. En dat terwijl de dienst alle aanvragen nu al niet meer aankan.

Uitbreiding van de organisatie is niet haalbaar, want de IND zegt dat er al "langere tijd maximaal wordt geïnvesteerd in het aantrekken en opleiden van nieuwe medewerkers". Het kost namelijk ook tijd en mankracht om die mensen op te leiden, en daar ontbreekt het soms aan.

"Versnellen kan niet oneindig", schrijft directeur-generaal Rhodia Maas van de IND. "Op een deel van ons werk passen we onze procedures aan, zodat er toch op kortere termijn een antwoord is voor de aanvrager. Maar, hoe naar dat ook is voor de mensen om wie het gaat, we moeten ook accepteren dat aanvragers voorlopig lang moeten wachten."

Om toch op korte termijn een grote groep asielzoekers duidelijkheid te kunnen bieden, wil de IND het aanvraagproces van achttienduizend Syriërs en Jemenieten "efficiënter" afhandelen. Dat kan omdat zij vaak te horen krijgen dat ze mogen blijven.

Ook wil de IND sneller beslissen in situaties "waarbij de kans op inwilliging juist klein is", zoals bij aanvragen van Algerijnen en Moldaviërs. Door deze aanpak komen meer ervaren hoor- en beslismedewerkers beschikbaar voor complexere zaken.

Foto: Bart-Jan Dekker

Met name 'forse uitdaging' om woonplek voor jongeren te vinden

Met de nieuwe voorspellingen wordt ook het aantal benodigde opvangplekken groter. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dacht eerst dat het dit jaar 75.500 plekken nodig had. Dat worden er 77.100. "Een lichte stijging ten opzichte van de vorige prognose, die op zich al veel van het COA vraagt", zegt de organisatie in een reactie.

Dat ongeveer 3.700 van die plekken voor jongeren zonder ouders (amv's) zijn, noemt het COA "een forse uitdaging". Het is namelijk nu al lastig om voldoende plek te vinden voor de groep jongeren.

"Het is en blijft een stevige opgave om eind dit jaar voor iedereen een plek te hebben. Daarnaast is opvang meer dan een dak boven het hoofd en begeleiding." Het COA wijst ook op het regelen van zorg en onderwijs. "Voor al deze sectoren geldt dat er nu al een tekort aan personeel is. Aanhoudende groei vraagt om extra maatregelen waarbij inzet van veel partijen nodig is."

'Rijk heeft asielzaken nog steeds niet op orde'

Gemeenten hebben grote zorgen over de nieuwe voorspellingen. Ze moeten zeker 170.000 opvangplekken regelen, inclusief de opvang voor gevluchte Oekraïners. Dat terwijl het Rijk de asielzaken nog steeds niet op orde heeft, vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Zo is nog niet duidelijk of gemeenten de kosten van de opvang vergoed krijgen.

De gemeenten betreuren het dat de spreidingswet zoveel vertraging oploopt. Met deze wet kan het Rijk gemeenten desnoods dwingen om plek te maken voor asielopvang. "Nu is er nog steeds geen degelijk wettelijk kader voor de eerlijke verdeling van opvang over alle gemeenten", stelt de VNG.