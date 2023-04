Ook verbrand door de zon op 'koude' Koningsdag? Dat komt hierdoor

Kleurde jij door verbranding op Koningsdag eerder rood dan oranje? Dat komt door de hoge zonkracht op donderdag, ook al was het toen relatief koud. "Dan kan je met twintig tot veertig minuten in de zon verbranden", legt Weerplaza uit.

Dat het relatief koud was op Koningsdag maakt geen verschil. "Het heeft helemaal niets met de temperatuur te maken." Of het nou 13 graden of 25 graden is: de kracht van de zon is hetzelfde. Toch smeren mensen zich vaker in als het warmer is, merkt de woordvoerder op.