OM in beroep tegen vonnis zes van acht verdachten 'wildwestoverval' Amsterdam

Het Openbaar Ministerie vindt de straffen voor zes van de acht verdachten van de overval op een waardetransport in Amsterdam te laag en gaat daarom in hoger beroep. Volgens justitie schoten ze gericht op agenten na een wilde achtervolging tot in Broek in Waterland.

Volgens het OM is er dan ook sprake van poging tot gekwalificeerde doodslag. Tegen zeven verdachten werden daarom celstraffen van achttien jaar geëist. De achtste hoorde vijf jaar eisen.

De rechtbank vindt dat maar in één geval is bewezen dat er gericht is geschoten. Sidy S. (39) zou met een automatisch vuurwapen vanuit een rijdende auto op een politieauto met daarin twee agenten hebben geschoten. Het leverde S. een celstraf van vijftien jaar op.

Ook Hamza B. kreeg vijftien jaar cel. Hij zou een belangrijke rol hebben gespeeld bij de voorbereiding van de overval op het waardetransport. Dat waardetransport was op 19 mei 2021 net gearriveerd bij Schöne Edelmetaal in het Amsterdamse stadsdeel Noord.

De 44-jarige Abdi Karim El G. hield buiten het pand de politie op afstand terwijl hij in de lucht schoot. De man werd veroordeeld tot twaalf jaar cel. Drie andere verdachten kregen tien jaar cel voor hun rol bij de overval. Tegen het vonnis in de zaken van deze in totaal zes verdachten heeft het OM hoger beroep aangetekend.

Na de overval gingen de verdachten er in drie vluchtauto's vandoor met een buit ter waarde van 14,5 miljoen euro. Een van de vluchtauto's wist te ontkomen. Een deel van de buit, ter waarde van ruim 4 miljoen euro, is nog altijd niet volledig teruggevonden.

Bij de vluchtpoging door een weiland in Broek in Waterland werd door de politie gericht geschoten. Daarbij kwam één overvaller om het leven.

OM gaat uit van verklaringen betrokken agenten

De belangrijkste reden voor het hoger beroep is dat het OM ervan overtuigd is dat door meer verdachten gericht is geschoten op de politie. Forensisch bewijs hiervoor ontbreekt, maar justitie gaat uit van de juistheid van de verklaringen van betrokken agenten.

In het geval van Valon M. en Mirand A., die respectievelijk zes jaar en twee jaar de gevangenis in moeten vanwege medeplichtigheid, gaat het OM niet in beroep.