Haagse spermadonor met zeker 550 kinderen mag geen zaad meer leveren

Jonathan M., die via spermadonaties inmiddels zeker 550 kinderen heeft, moet stoppen met het doneren van zijn zaad. Dat oordeelde de rechtbank in Den Haag vrijdag.

De moeders van de kinderen bevinden zich in een "raar sociaal experiment", waar meteen een einde aan moet komen. Bovendien is het volgens Stichting Donorkind heel lastig voor kinderen om om te gaan met deze grote aantallen broers en zussen.

De rechter stelde de stichting in het gelijk. M. mag geen sperma meer inleveren en dus geen zaaddonor meer zijn. Als hij toch doorgaat, moet hij een dwangsom van 100.000 euro per donatie betalen.

M. heeft zijn zaad verspreid via meer dan tien klinieken in het binnen- en buitenland, stelt de stichting. Hij moet van de rechtbank laten weten of hij ook aan andere instellingen heeft gedoneerd. Als blijkt dat de lijst niet compleet is, krijgt hij een dwangsom van 25.000 euro per niet genoemde spermakliniek.