Dode en twee gewonden bij steekpartij in Etten-Leur

Bij een steekpartij in een woning in Etten-Leur is in de nacht van donderdag op vrijdag iemand om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond.

Rond 5.00 uur ontving de politie een melding over het steekincident aan de Leurse Dijk. Het lichaam van een overleden persoon werd buiten aangetroffen.

In het huis vonden agenten twee gewonden. Zij zijn met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is niets bekend.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd.

Een politiewoordvoerder kon nog niet zeggen of er een verdachte is opgepakt. Maar agenten "zoeken niet meer naar een verdachte", zegt ze tegen NU.nl.