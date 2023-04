Weerbericht: Veel regen en bewolking, dus nog steeds geen lenteweer

Na een droge Koningsdag regent het vandaag in grote delen van het land. In de namiddag is er in het zuiden kans op wat zonneschijn, maar verder blijft het bewolkt.

Ook eind april blijft echt lenteweer uit. Na een nacht met regen en wind wordt het overdag niet beter.

In de ochtend is het bewolkt en valt er op veel plaatsen een bui. De windkracht neemt toe en vooral langs de kust kan het flink gaan waaien.

Ook in de middag zal de regen aanhouden, maar vanuit het zuiden van het land is er meer kans op opklaringen en hier en daar een zonnestraal. Het wordt 10 tot maximaal 17 graden in het zuidoosten.

's Avonds wordt het op de meeste plaatsen droog, maar het blijft bewolkt. In de nacht daalt de temperatuur tot zo'n 8 graden.

Zaterdag is een betere dag, met meer ruimte voor de zon.

Volg dit onderwerp Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen? Blijf met meldingen op de hoogte