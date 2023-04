Boa in gezicht gebeten in centrum van Breda, twee mannen aangehouden

Twee mannen zijn donderdagmiddag in Breda aangehouden, nadat een van hen een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) in het gezicht had gebeten.

Het incident vond plaats op de Hoge Brug in het centrum van de stad. De binnenstad was even ervoor afgesloten voor publiek, omdat er al te veel feestvierders waren.

Een groep mannen was het daar niet mee eens en viel boa's aan, schrijft Omroep Brabant. Een van hen zou in dat gevecht een boa in het gezicht gebeten hebben.