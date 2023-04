Koningsdagdrukte neemt toe in grote steden, gemeenten willen dat je wegblijft

Als je zo nog van plan was een bezoekje aan de binnenstad van Amsterdam of Breda te brengen, dan kun je dat beter laten. Volgens de gemeentes is het te druk. Ze roepen mensen op Koningsdag ergens anders te vieren. Ook de gemeente Rotterdam wil dat je wegblijft van sommige plekken in de stad.

"Het is te druk in de binnenstad. Kom niet meer naar de binnenstad en vier Koningsdag ergens anders", schrijft de gemeente Amsterdam op Twitter. Eerder al meldde de gemeente dat het druk was in het Vondelpark en op het water. Veel mensen vieren Koningsdag in bootjes op de grachten in de hoofdstad.

De binnenstad van Breda is ook te vol voor nog meer feestvierders, meldt de gemeente. In Rotterdam is het druk rondom Blaak en het festival op de Binnenrotte. Eerder op de dag was de koninklijke familie te gast in de stad, maar Willem-Alexander, Máxima en hun dochters zijn al een paar uur terug vertrokken.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Ook steeds drukker in Utrecht

In Utrecht wordt het ook drukker, zoals bij het Maximalia Festival op het Janskerkhof. Ook het Stadhuisplein en de Neude staan vol feestvierders.