Immuuntherapie kan overlevingskans baby's met agressieve leukemie vergroten

De overlevingskans van baby's met een agressieve vorm van leukemie kan met immuuntherapie sterk worden verbeterd. De behandeling zorgt ervoor dat 93 procent van de baby's twee jaar na de diagnose nog leeft. Zonder deze immuuntherapie was dat maar 66 procent.

Dat meldt het Prinses Máxima Centrum op basis van onderzoek dat woensdag in het New England Journal of Medicine is gepubliceerd. Het Utrechtse kinderkankercentrum verwacht dat de immuuntherapie met het geneesmiddel blinatumomab wereldwijd de standaard wordt.

Het gaat specifiek om baby's met acute lymfatische leukemie (ALL), met een bepaalde fout in het DNA van de leukemiecellen. Het gaat om drie baby's per jaar, van wie de overlevingskans klein is.

Met zwaardere chemotherapie lukte het de afgelopen decennia niet de levensverwachting voor deze baby's te verbeteren. Binnen twee jaar was de kanker bij de helft van de baby's teruggekeerd of waren ze overleden.

Daarom is het goed nieuws dat de behandeling met blinatumomab lijkt aan te slaan en veilig aan baby's kan worden gegeven. Immuuntherapie met blinatumomab wordt al aan sommige volwassenen en oudere kinderen met ALL gegeven.

'Kleine studie, maar duidelijk genoeg resultaat'

Tussen 2018 en 2021 kregen dertig kinderen, van wie negen in Nederland, een behandeling met blinatumomab. Daarnaast kregen zij chemotherapie. Onderzoekers vergeleken de resultaten met die van 214 kinderen die in de jaren daarvoor alleen chemo hadden gekregen.

Van de met blinatumomab behandelde baby's kreeg 18 procent binnen twee jaar weer kanker of overleed. "Ook dat wijst op een sterke verbetering", meldt het Prinses Máxima Centrum. Eerder ging het nog om de helft van de baby's.

"Dit was een kleine studie, maar met een duidelijk genoeg resultaat dat alle baby's met deze vorm van leukemie nu immunotherapie krijgen als onderdeel van de standaardbehandeling", zegt kinderoncoloog en klinisch farmacoloog Inge van der Sluis van het Prinses Máxima Centrum. Zij leidde het onderzoek.