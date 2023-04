Tieners aangehouden om brandbom in al langer onrustige straat in Rotterdam

Twee jongens van veertien en vijftien jaar die vermoedelijk een brandbom wilden plaatsen bij een portiek in de Van Speykstraat in Rotterdam zijn in de nacht van woensdag op donderdag op heterdaad betrapt en aangehouden. Het is al langer onrustig in de straat.

Volgens de politie zagen alerte getuigen gerommel bij het gebouw, waardoor agenten op tijd konden ingrijpen. Daardoor is de brandbom niet ontploft. Specialisten onderzoeken het explosief.

Het is niet de eerste keer deze week dat het onrustig is in de straat. Zo vonden er in de nacht van dinsdag op woensdag beschietingen plaats. Een nacht eerder ging er al een explosief af.

Ook op de Crooswijkseweg in de Rotterdamse wijk Crooswijk vonden eerder deze week explosies plaats. Daarbij raakten woningen en portieken beschadigd en sneuvelden ruiten. Volgens de politie was de impact voor bewoners en de buurt immens. Woningen moesten voor korte tijd ontruimd worden.