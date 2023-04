Vier scholen sloten deze maand deuren om dreigmails: vrees voor kopieergedrag

Maar liefst vier scholen op verschillende plekken in Nederland gingen in april dicht vanwege een online dreiging. Toch wil stichting School & Veiligheid niet spreken van een trend. Wel waarschuwt het expertisecentrum voor kopieergedrag.

Basisscholen in Amsterdam en Huizen en middelbare scholen in Eindhoven en Zaandam ontvingen deze maand afzonderlijk van elkaar anonieme online dreigementen. In zeker drie gevallen was de dreiging afkomstig van één of meerdere leerlingen. In geen van de gevallen leidde de bedreiging tot een concreet gevaar.

Op het Eckartcollege in Eindhoven ging het om een anonieme dreiging rond een examenstunt. Het ging om berichten waarvan niet (meteen) duidelijk was of ze serieus waren of een 'grap'.

Volgens School & Veiligheid hebben leerlingen niet altijd in de gaten wat ze teweeg kunnen brengen met een dreigbericht of 'stunt'. Daarom roept de organisatie media op de incidenten niet breed uit te meten. "Alles wat in de media komt, brengt ook andere leerlingen op ideeën."

Adviespunt en crisisadviseurs om scholen te helpen

School & Veiligheid heeft een adviespunt voor scholen die hulp willen bij kwesties over sociale veiligheid. Hoe vaak scholen dit adviespunt raadplegen, houdt de organisatie niet bij. Maar volgens een woordvoerder gaat het om een aantal keren per jaar. Daar is momenteel geen toename in te zien.

Om scholen te helpen, heeft de stichting naast het adviespunt ook twee crisisadviseurs klaarstaan. Zij hebben veel ervaring met crisissituaties.

Veel scholen hebben zelf ook een direct lijntje naar de politie. Bijvoorbeeld in de vorm van een vast aanspreekpunt. Vaak is de bedreiger anoniem. De politie neemt daarom elk dreigement serieus. Als er geen concrete dreiging blijkt te zijn, hoeft de school niet te sluiten.

Belangrijk dat school snel weer opengaat

Toch besluit een school zelf vaak alsnog om de deuren even dicht te houden. School & Veiligheid snapt dat wel. De stichting ziet dat bedreigingen in veel gevallen grote impact hebben op docenten, leerlingen en ouders. Ook als uiteindelijk blijkt dat die dreiging niet serieus is.

De onrust kan zo groot zijn dat ouders besluiten hun kinderen thuis te houden. Om te voorkomen dat een klas daardoor half leeg komt te zitten, kan het volgens het expertisecentrum slim zijn om de school een dagje gesloten te houden.