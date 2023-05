Profiel Inez Weski: gewaardeerde jurist, kunstminnaar en gesloten boek

Een van de bekendste Nederlandse advocaten zit sinds 21 april vast: Inez Weski. De raadsvrouw is gearresteerd op de verdenking dat ze een verlengstuk van haar cliënt Ridouan Taghi zou zijn. Wie is deze zelfstandige denker die al bijna vijftig jaar in het vak zit?

"Nee, ik heb niets met gothic, maar kleur is mij wezensvreemd", legt Weski in juli 2019 uit als een journalist naar al dat zwart vraagt. Haar zwart omrande ogen en de kleur in haar kledingkast doen anders vermoeden, maar ze voelt zich daar gewoon "prettig bij".

Aan Zin Magazine vertelt ze samen met haar zoon en zus over het advocatenbestaan dat ze alle drie leiden. Het is het kantoor Weski Advocaten van zus Miriam waar Inez zich in 1978 bij aansluit. Het pand zit aan de Westersingel in Rotterdam, waar Inez Natali Weski van 1972 tot 1976 rechten studeert aan de Erasmus Universiteit.

Ruim veertig jaar later heeft ze mannen als wapenhandelaar Guus Kouwenhoven, oud-president van Suriname Desi Bouterse en Ridouan Taghi verdedigd.

Laatstgenoemde staat terecht als hoofdverdachte in liquidatieproces Marengo. Weski treedt in 2016 al een keer voor hem op. Niet in een strafzaak, maar in een civiele procedure.

Taghi was toen boos op Martin Kok. Kok zat zelf jarenlang in de cel en startte het misdaadblog Vlinderscrime. Hij stond erom bekend alles ongefilterd en zonder wederhoor te delen op zijn site. In 2016 plaatste Kok een foto van onder anderen Taghi. Kok linkte hem aan een reeks moorden. Taghi eiste daarop rectificatie, maar de rechtbank besloot dat Kok de teksten mocht laten staan. De foto's moest hij wel verwijderen.

Maanden later wordt Kok doodgeschoten in Laren. Onder meer die liquidatie is Taghi ten laste gelegd in het Marengo-proces.

Weski wordt ervan verdacht dat ze haar cliënt met de buitenwereld liet communiceren, terwijl hij vastzat in de zwaarst beveiligde gevangenis van Nederland. Na haar aanhouding in april 2023 besluit ze de verdediging van Taghi neer te leggen.

Weski blijft voor buitenwereld een gesloten boek

De nu 68-jarige strafpleiter is de jongste van een gezin van vijf. De rest van de familiaire status wordt bewust privé gehouden. Weski vindt het niet nodig om mensen deelgenoot te maken van haar persoonlijke kring. Daartoe behoren ook vijf katten.

In het programma Zomergasten wordt wel duidelijk dat ze familie is van Ossip Zadkine, die als Yossel Aronovich Tsadkin in Wit-Rusland is geboren. Zadkine is op jonge leeftijd naar Frankrijk getrokken en in 1941 naar de Verenigde Staten gevlucht omdat hij Joods is. Zadkine is de maker van het beeld De verwoeste stad, een monument ter nagedachtenis aan het bombardement op Rotterdam in mei 1940.

Weski deelt die liefde voor kunst. In haar boek De jacht op het recht uit 2014 schrijft ze dat haar ouders culturele veelvraten waren. Aan haar muur geen posters, maar schilderijen. Die zijn gemaakt door familieleden of gekocht.

Zelf schildert ze ook graag, al maakt ze nog maar weinig tijd vrij om achter een doek te gaan zitten. In haar spaarzame vrije tijd bezoekt ze graag musea. "Liefst zo obscuur mogelijk", vertelt ze in Zomergasten. De rest van haar tijd zit in haar werk als advocaat.

Vakantie ziet ze als vluchtgedrag. Als andere mensen op vakantie gaan, heeft zij meer tijd voor haar werk. Dan wordt ze niet gestoord. Ook eten moet snel. Boterhammen voor onderweg en extra krentenbollen voor noodgevallen. Het avondeten moet in tien minuten klaar kunnen zijn.

"Een buitenbeentje?", vraagt presentatrice Janine Abbring zich hardop af. "Ja, zelfstandig denker", zegt Weski zelf. "Iemand die durft een onafhankelijke mening te hebben." Ze heeft gezien wat de gevolgen kunnen zijn als de kudde zich achter één persoon schaart. Ze ziet haar verstand als dierbaarste bezit. Een heldere geest is volgens haar onmisbaar.

Een sneer uit onverwachte hoek

Als ze gaat pleiten, gaat er nog weleens een zucht door de rechtszaal. Niet vanwege de inhoud, maar vanwege de duur van haar betoog. Het leidt tot een opvallende sneer van de rechtbank Amsterdam in een vonnis van 2018.

"Uitdrukkelijk onderbouwde standpunten zijn, ook door het zeer wijdlopige en grammaticaal niet kloppende taalgebruik, niet eenvoudig te onderscheiden", vindt de rechtbank. "Het is niet eenvoudig geweest tot een begrijpelijke samenvatting te komen."

Geen internationaal verdrag of uitspraak gaat aan haar voorbij. Het maakt haar tot een gewaardeerde jurist. En wie als journalist komt luisteren, vangt in de gangen van de rechtbank haar onmiskenbare humor op.

Nu zit ze vast: in de handen van de overheid die ze zo wantrouwt. Wachtend op een eerlijke rechtsgang waar ze altijd zo vurig voor pleit.