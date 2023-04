Nederland mag asielzoekers niet terugsturen naar Italië vanwege mensenrechten

Ondanks internationale afspraken mag Nederland asielzoekers die als eerste asiel aanvroegen in Italië niet terugsturen. Door de noodtoestand in Italië komen de belangrijkste basisbehoeften van asielzoekers daar in gevaar.

Dat heeft de Raad van State woensdag geoordeeld op basis van twee asielzoekers die Nederland wil terugsturen.

De Italiaanse autoriteiten bieden dit soort mensen vanwege het gebrek aan opvangfaciliteiten geen opvang. De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vreest daarom dat de twee asielzoekers in Italië geen toegang krijgen tot de belangrijkste basisbehoeften, zoals onderdak, eten en stromend water.

Het gaat om een Nigeriaanse man en een man die zegt uit Eritrea te komen. De Nigeriaanse man vroeg drie keer asiel aan in Italië voordat hij dat in Nederland deed. De andere man is Europa via Italië binnengekomen, zonder daar asiel aan te vragen.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) wilde de asielaanvragen niet behandelen en de mannen overdragen aan Italië. Dat mag hij doen op basis van asielafspraken die in Dublin zijn gemaakt.

Nu Italië deze zogenoemde 'Dublinclaimanten' geen opvang biedt, vindt de Raad van State dat Nederland de aanvragen alsnog in behandeling moet nemen. Dit geldt volgens Van den Burg om een paar duizend mensen.

Staatssecretaris: 'Dit helpt mij voor geen meter'

"Dit helpt mij voor geen meter", laat de staatssecretaris desgevraagd weten. Hij vindt dat landen zich aan de afspraken moeten houden. "Dus ook Italië. Maar wat de Raad van State nu heeft gezegd overruled mijn standpunt.” Hij gaat de uitspraak nog uitgebreid "bestuderen".

Het is onduidelijk wanneer de problemen in Italië zijn opgelost en asielzoekers weer teruggestuurd kunnen worden.