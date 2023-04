IJskoude Koningsnacht vraagt om een dikke jas

In aanloop naar Koningsnacht schijnt af en toe de zon, maar is regen niet uitgesloten. De wolken die van noordwest naar zuidoost trekken, lossen 's avonds op. Dat levert een vrij heldere en vooral koude nacht op. Regionaal is zelfs 3 graden vorst mogelijk.

Vanwege de verwachte kou waarschuwde het Rode Kruis alcoholdrinkende feestvierders al voor onderkoeling. Alcohol verwijdt de bloedvaten. Dat geeft een warm gevoel, maar hierdoor verlies je juist warmte. Een warme jas aantrekken en niet te veel drinken, adviseert de hulporganisatie.

Op de koude Koningsnacht volgt een frisse ochtend. Verder begint Koningsdag droog en met flink wat zon. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. Tegen de avond valt in het westen wat regen. De maxima komen dan tussen 12 en 15 graden uit, meldt Weerplaza.

In het noorden van het land blijft het waarschijnlijk het langst zonnig, terwijl in Brabant en Limburg de hoogste temperaturen worden verwacht.

Het is volgens Weerplaza wel vaker koud met Koningsdag. Tot nu toe waren de temperaturen laag op de verjaardag van de koning, die we sinds 2014 vieren.

Rond deze tijd van het jaar is de gemiddelde temperatuur 15 tot 17 graden, maar dat is tijdens de afgelopen edities landelijk amper gehaald. Met bijna 21 graden in De Bilt was Koningsdag in 2020 de warmste tot nu toe. Maar toen gingen de feestelijkheden niet door vanwege de coronapandemie.