Brandende vrachtwagen veroorzaakt flinke vertraging op A4

Op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag staat woensdag een vrachtwagen in brand. Twee rijstroken zijn afgesloten. Reizigers moeten daarom rekening houden met zeker een uur vertraging.

De vrachtwagen vloog in brand bij Zoeterwoude-Rijndijk. Daardoor is een lange file ontstaan. Het verkeer kan omrijden via A44 richting Wassenaar.

Het is niet bekend of de chauffeur van de vrachtwagen gewond is geraakt. Maar volgens de brandweer is hij in veiligheid gebracht.

De brand ontstond na een klapband. Door wrijving vloog het onderstel van de wagen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. De lading is ongeschonden.