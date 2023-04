Oproep Vier jij Koningsdag in het buitenland? Dan zoeken we jou

Woon jij in het buitenland en ga je daar Koningsdag vieren? Dan zijn wij benieuwd hoe jij deze feestdag viert en hoe je dit de afgelopen jaren hebt gedaan. De leukste reacties bundelen we in een artikel of plaatsen we in ons Koningsdag-liveblog.