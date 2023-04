Schoten in Rotterdamse straat waar eerder explosief afging

In de Rotterdamse Van Speykstraat is in de nacht van dinsdag op woensdag geschoten. Niemand is gewond geraakt, wel is er schade aan een galerij op de tweede verdieping. Rotterdam wordt al enkele jaren geteisterd door explosies bij woningen en bedrijfspanden verspreid over de stad.

De incidenten hebben vermoedelijk met drugshandel te maken. De politie heeft extra agenten op straat op de plaatsen en tijdstippen met de grootste risico's.

De beschieting is het tweede incident van deze week in de straat in de wijk het Oude Westen. In de nacht van maandag op dinsdag ging er al een explosief af. Diezelfde nacht was er ook een explosie aan de Crooswijkseweg in Crooswijk. Daar vond de nacht ervoor ook al een explosie plaats.

De politie onderzoekt een mogelijk verband tussen de incidenten. Nog niemand is aangehouden.

De wijkraad van Crooswijk heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb dinsdag gevraagd om met de politie te overleggen om nieuwe explosies te voorkomen.

Crooswijk vraagt al langer aandacht voor onveilige situaties. Eerder zei het gemeentebestuur dat er geen budget is om hier wat aan te doen. De wijkraad roept het college van burgemeester en wethouders op alsnog geld vrij te maken voor maatregelen.