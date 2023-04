Er komen steeds minder Oekraïense vluchtelingen naar Nederland

Delen via E-mail

De komst van Oekraïense vluchtelingen naar Nederland neemt af. In de eerste drie maanden van dit jaar kwamen volgens statistiekbureau CBS nog zo'n 9.200 Oekraïners naar ons land toe. Dat was het kleinste aantal sinds Rusland de oorlog tegen het buurland begon.

Het Russische leger viel Oekraïne vorig jaar binnen op 24 februari. In het eerste kwartaal van dat jaar kwamen uiteindelijk zo'n 25.000 Oekraïners naar Nederland toe. Daarmee vormden Oekraïners 30 procent van het totale aantal immigranten dat in die periode naar ons land kwam.

Terwijl het aantal Oekraïense vluchtelingen begin dit jaar daalde, nam de immigratie vanuit andere landen juist toe. Maar ook de emigratie steeg: meer mensen vertrokken uit Nederland dan in dezelfde periode een jaar eerder. Onder hen zijn ook Oekraïners die terugkeren naar hun land.

Per saldo kwamen er in de eerste drie maanden van 2023 zo'n 35.000 inwoners bij door migratie. Dat zijn er 18.000 minder dan in het eerste kwartaal van 2022.