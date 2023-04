Ook in hoger beroep 10 jaar celstraf voor moord op Groningse Els Slurink in 1997

De man die in 1997 de Groningse Els Slurink doodde, is ook in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van tien jaar. Jahangir A. kreeg vorig jaar dezelfde straf, maar ging in hoger beroep.

Het gerechtshof oordeelde dinsdag in hoger beroep dat de gevangenisstraf van tien jaar blijft staan, schrijft RTV Noord. Volgens de rechters is er doorslaggevend DNA-bewijs gevonden dat op betrokkenheid van A. wijst.

Het DNA-spoor werd al in 1997 gevonden onder de vingernagels van de toen 33-jarige psycholoog. In datzelfde jaar werd het DNA van A. afgenomen na een inbraak. Maar de juiste technieken om de twee met elkaar te verbinden waren er toen nog niet.

In 2020 kon dat wel. Nieuwe technieken leidden tot een match tussen het DNA van A. en het DNA onder de nagels van Slurink. Daarop werd A. tot tien jaar cel veroordeeld. Hij had toen al meerdere geweldsdelicten op zijn naam staan.

A. heeft altijd volgehouden dat hij onschuldig is. Hij beweert dat het DNA op een indirecte manier onder de nagels van Slurink is terechtgekomen.