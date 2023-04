Staat aansprakelijk gesteld voor schade die twee ouders leden in toeslagenaffaire

De rechtbank in Almelo heeft de overheid dinsdag aansprakelijk gesteld voor de schade die twee ouders hebben geleden in het toeslagenschandaal. Andere gedupeerde ouders kunnen nu ook naar de rechter stappen om hetzelfde af te dwingen.



Het is de eerste keer dat de Staat via zo'n rechtszaak aansprakelijk wordt gesteld voor de schade als gevolg van de toeslagenaffaire.

De rechter oordeelde dat de Belastingdienst bij terugvorderingen van kinderopvangtoeslag geen rekening heeft gehouden met het zogenoemde evenredigheidsbeginsel. Op basis van dat beginsel mag de overheid niet harder straffen dan nodig is.

Dat is in het toeslagenschandaal in veel gevallen duidelijk wel gebeurd. De Belastingdienst vorderde op basis van geen of weinig bewijs grote bedragen aan kinderopvangtoeslag terug. De getroffen ouders werden daardoor de vernieling in geholpen. Zo bouwden ze grote schulden bij de overheid op, waardoor ze in de geldproblemen kwamen. Dit leidde weer tot persoonlijke ellende: relaties liepen op de klippen en in sommige gevallen werden kinderen uit huis geplaatst.

Twee gedupeerden uit Nijverdal stelden de overheid aansprakelijk. De rechter vindt dat zij voldoende hebben onderbouwd waarom de overheid bij hen geen rekening hield met het evenredigheidsbeginsel.

Het is volgens Milan Jans, de advocaat van de gedupeerde ouders, de eerste keer in het toeslagenschandaal dat de Staat in een civiele procedure aansprakelijk is gesteld. De overheid moet de ouders nu een schadevergoeding betalen. Hoe hoog die schadevergoeding is, wordt in onderhandelingen tussen de overheid en de ouders bepaald.

Na deze uitspraak kunnen ook andere getroffen ouders proberen een schadevergoeding bij de overheid af te dwingen. Er lopen nu al soortgelijke zaken tegen de Staat, die binnenkort plaatsvinden in onder meer Rotterdam en Breda.

Overheid compenseert ouders al op meerdere manieren

De overheid heeft meerdere regelingen om gedupeerden van het toeslagenschandaal te compenseren.

Zo is er de Catshuisregeling, die alle gedupeerden 30.000 euro compensatie belooft. Er wordt gekeken of extra compensatie mogelijk is voor ouders die nog meer geld zijn kwijtgeraakt als gevolg van het toeslagenschandaal.

Maar de compensatieregeling is groot en ingewikkeld, waardoor het in veel gevallen lang duurt voordat het geld op de rekening van de gedupeerden staat. Bovendien vinden niet alle gedupeerden dat de compensatie in verhouding met de geleden schade staat. Daarom proberen sommige gedupeerden een schadevergoeding via de rechter af te dwingen. En met succes dus, in het geval van de zaak in Almelo.