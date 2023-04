Groningen ontevreden met kabinetscompensatie: 'Ereschuld is niet ingelost'

Groningen is niet tevreden met de 22 miljard euro compensatie die het kabinet dinsdag heeft toegezegd vanwege de gevolgen van jarenlange gaswinning in de provincie. Met het huidige maatregelenpakket wordt de ereschuld niet ingelost, stellen gemeenten, waterschappen en de provincie in een gezamenlijke verklaring.

De Groningers eisten 30 miljard euro van het kabinet. Dat geld zou dan worden geïnvesteerd in de provincie: in de leefbaarheid van Groningse dorpen en wijken, in het aardgasvrij maken van woningen en in sport, onderwijs en cultuur. Daarbovenop moest nog eens een ongelimiteerd bedrag voor de versterking van woningen en de afhandeling van schade komen.

Maar dat is niet wat het kabinet in gedachten had. Premier Mark Rutte en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) maakten dinsdag op een persconferentie bekend dat er in totaal 22 miljard euro naar Groningen gaat. Dat bedrag wordt verspreid over een periode van dertig jaar.

Rutte en een zichtbaar aangeslagen Vijlbrief boden nogmaals hun excuses voor de geleden schade aan. En er werden beloftes gedaan. Zo wordt voortaan vaker minder kritisch naar de oorzaak van woningschade gekeken. Schadebedragen tot 40.000 euro worden voortaan gewoon vergoed zonder onderzoek naar de oorzaak.

22 miljard euro naar Groningen, maar waarvoor precies? Er is in totaal 7,5 miljard euro uitgetrokken voor investeringen in de provincie - de zogeheten 'ereschuld'.

De rest van de 22 miljard euro kan worden gebruikt voor de schadeafhandeling en versterking van Groningse woningen.

Cultuuromslag moet einde maken aan 'gekmakende bureaucratie'

"Het Rijk zet stappen in de goede richting. En het komt met miljarden over de brug", beginnen de Groningers hun verklaring. "Maar bestuurders van Groningse overheden betwijfelen of dit pakket toereikend is om de problemen met schadeherstel en versterking werkelijk op te lossen."

De Groningse bestuurders willen een cultuuromslag, waardoor geld niet langer leidend is en slachtoffers van aardbevingen niet meer worden opgeslokt in de "gekmakende bureaucratie".

Maar het is maar de vraag of zo'n cultuuromslag kan plaatsvinden als er een gelimiteerd bedrag beschikbaar wordt gesteld, vinden de bestuurders. "Dat moet koste wat kost en zo lang als nodig is, zoals de parlementaire enquêtecommissie (die de gevolgen van de gaswinning onderzocht, red.) bepleit", zegt René Paas, commissaris van de Koning in Groningen.

Rutte en Vijlbrief benadrukten wel dat het bedrag voor schadeherstel en versteviging kan worden aangevuld, mocht dat nodig blijken. "Als er meer nodig is voor schadeherstel en versterking, komt er meer. Dan gaan we gewoon door", zei Rutte. Vijlbrief beaamde dat er "geen limiet" is voor schade en versterking.

Ereschuld wordt volgens Groningers niet ingelost

Het is volgens de Groningers wel duidelijk dat de ereschuld met de huidige compensatie niet wordt ingelost. Daarvoor is het huidige bedrag onvoldoende, vinden de bestuurders. Met ereschuld wordt bedoeld dat de veiligheid van Groningers jarenlang ondergeschikt was aan financiële belangen. De parlementaire enquêtecommissie vond dat dat moest worden gecompenseerd met investeringen in de provincie.

"De parlementaire enquêtecommissie gebruikt niet voor niets het woord 'ereschuld' aan onze regio. Want ook als je schadeherstel en versterking beter organiseert, dan nog is het verdriet."

En dus was dit de kans voor het kabinet om die ereschuld bij de Groningers in te lossen. Maar volgens de Groningers is het huidige bedrag ontoereikend. "Het kabinet heeft dezelfde doelen als wij, maar denkt die te kunnen realiseren met een derde van het geld", zegt Paas. "Vooral op het gebied van de verduurzaming van huizen en de noodzakelijke infrastructuur overtuigt het antwoord van het kabinet ons niet."

"We gunnen het kabinet dat het ten minste één groot maatschappelijk probleem werkelijk oplost. Dat gunnen we natuurlijk vooral onze inwoners. Maar de maatregelen en de middelen zijn daarvoor te mager."

Groningen vestigt hoop op Tweede Kamer

En dus scoort het kabinet wat Groningen betreft een dikke onvoldoende. De bestuurders laten weten dat ze hun hoop vestigen op de Tweede Kamer, die later nog over de compensatie zal debatteren. "Om recht te doen aan de uitkomsten van de enquête. Zodat inwoners van Groningen en Drenthe weer verder kunnen met hun leven en hun kinderen hier een toekomst hebben."

De problematische gevolgen van gaswinning in Groningen zijn het volgende hoofdpijndossier voor het kabinet en Rutte. De premier gaf op de persconferentie toe dat hij heeft nagedacht over opstappen. Volgens hem is dat logisch "wanneer er zo'n hard rapport uitkomt".